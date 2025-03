Vereador propõe canil no 28º BPM/I para reforçar segurança

O vereador Alan Marcelino (PL) utilizou a tribuna na 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Andradina, realizada na segunda-feira, 17, para defender a criação de um canil no 28º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I). Ele ressaltou a importância da unidade para reforçar a segurança pública e agilizar o combate ao tráfico de drogas na região.

Segundo Alan, Andradina, por estar localizada na divisa com o Mato Grosso do Sul, enfrenta desafios estratégicos no combate ao crime. Atualmente, a Polícia Militar da cidade precisa solicitar apoio do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) sempre que há necessidade de cães farejadores, o que pode comprometer a eficácia das operações.

O vereador afirmou que buscará emendas parlamentares para viabilizar a construção da estrutura necessária na sede do 28º BPM/I. O projeto prevê baias e infraestrutura adequada para a criação e treinamento dos cães policiais, que ficarão subordinados à Companhia de Força Tática.

Alan também mencionou o apoio do capitão Valdomiro na iniciativa e reforçou seu compromisso com a implantação do canil. “Esse será um avanço enorme para o nosso batalhão e para a segurança da nossa população”, afirmou.