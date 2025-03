Saveiro cai em valetão após desvio para evitar colisão

Na tarde desta quinta-feira (20), uma Saveiro caiu no valetão do córrego Machado de Mello, na avenida João Arruda Brasil, em Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do veículo, que não se feriu, relatou que um Tiguan avançou o sinal vermelho. Ao tentar desviar para evitar a colisão, ele acabou caindo no valetão.

No momento do acidente, o veículo ficou inclinado, com a parte dianteira para baixo, causando preocupação entre os presentes. Felizmente, o motorista saiu ileso. As autoridades foram acionadas para avaliar a situação e providenciar a retirada do carro.