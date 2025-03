Penápolis pode aderir a novos PACs; vereadora cobra inscrições

A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, na sessão de segunda-feira, 17, cinco requerimentos da vereadora Professora Jandineia (PT) em defesa da adesão do município a diversos novos PACs (Programas de Aceleração do Crescimento) do governo federal.

Nos documentos, a parlamentar destaca os recursos disponíveis para investimentos em áreas como contenção de encostas e macrodrenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário urbano, gestão de resíduos sólidos, prevenção a desastres naturais e renovação de frotas. Além disso, os programas preveem a construção de 45 policlínicas, 1.500 ambulâncias, 800 unidades básicas de saúde, unidades odontológicas móveis, 100 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 10 mil kits de equipamentos para modernização das UBSs, 260 centros esportivos comunitários, 1.178 creches e pré-escolas de educação infantil e 110 mil moradias pelo Programa Minha Casa Minha Vida.

Por meio dos requerimentos, Jandineia solicita informações sobre a inscrição do município nesses programas e se a administração municipal já tomou providências para garantir o acesso aos recursos federais.

A vereadora também apresentou um requerimento defendendo a criação de um departamento exclusivo para manutenção e replantio de árvores.

Além disso, em documento encaminhado ao Museu do Sol, Jandineia questiona se foram concluídas as melhorias de acessibilidade, incluindo a instalação de um elevador, viabilizadas por emendas do deputado federal Arlindo Chinaglia e da ex-vereadora Letícia Sader.