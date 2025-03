TOR apreende 2 toneladas de maconha em meio a carga de milho

Uma apreensão de drogas realizada na quarta-feira, 19, na cidade de Pirapozinho, no interior de São Paulo, causou um prejuízo milionário ao tráfico. Mais de duas toneladas de maconha foram apreendidas em meio a uma carga de milho de uma carreta bitrem no km 474 da rodovia Assis Chateaubriand.

A ação foi realizada em conjunto entre a Polícia Rodoviária do estado, através do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco), da Polícia Federal de São Paulo, e o TOR do Mato Grosso do Sul.

Os agentes abordaram a carreta na rodovia e suspeitaram do comportamento do motorista, o que motivou a vistoria no veículo. No compartimento de carga da última unidade da carreta, foram encontrados 100 fardos de maconha em meio a carga de milho a granel, que pesaram 2,1 toneladas do entorpecente.