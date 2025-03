Teatro em Guararapes aborda diferença e pertencimento

O Movimento KIRELA teatral de Guararapes comemora três anos com apresentações do espetáculo Nenezinha no projeto “Teatro no Bairro”, que leva cultura gratuita e acessível em Libras a diferentes regiões da cidade. As sessões acontecem nos dias 22 e 29 de março e 5 de abril, sempre às 20h, em creches locais.

A peça retrata os desafios de comunicação em uma família, com referências a Fernando Pessoa, Guimarães Rosa e Kafka. O grupo, que nasceu em 19 de março de 2022, celebra sua trajetória como resistência artística e homenagem às raízes culturais e ancestrais.

Serviço

Nenezinha

Movimento KIRELA Teatral

Sábado, 22/03 - 20h

Local: Creche Prof. Neyde Arruda Hernandez

Rua Álvaro Orsi, 137 - Bairro Clineu de Almeida

Sábado, 29/03 - 20h

Local: Creche Maria de Lourdes Almeida

Rua dos Fundadores, 117 - Bairro São Judas

Sábado, 05/04 - 20h

Local: Creche Dr. Clineu de Almeida

Rua Corifeu A. Marques, 922 - Bairro Continental

Duração: 80 minutos

Classificação Indicativa: 12 anos

Acessibilidade em Libras

Capacidade: 50 lugares

Evento gratuito

Retirada de ingressos presencialmente, 1 hora antes da sessão.

@kirelateatral

Sinopse

Uma redoma de vidro envolve nosso protagonista em um mundo elitista, onde tudo que foge às normas é marginalizado. Considerado anormal e incapaz pelas leis de séculos, ele resiste, escreve sua história e desafia a lógica imposta.

O que significa ser diferente?

O que seria de uma sociedade sem as diferenças?

Por que apenas apontamos?

Ou somos nós os verdadeiros “foras da lei e julgados”?

Seria normalidade ou apenas um comportamento enraizado há séculos?