Santa Casa de Araçatuba inaugura Centro Administrativo

No dia em que completa 98 anos, a Santa Casa de Araçatuba inaugura seu novo Centro Administrativo, em parceria com o UniSALESIANO. O espaço, reformado com investimento de R$ 2,86 milhões via Programa Mais Médicos, unificará a gestão administrativo-financeira do hospital.

A mudança faz parte do Plano Diretor, que reorganiza o complexo hospitalar. O Centro de Tratamento Oncológico (CTO) será um dos beneficiados, recebendo R$ 3,5 milhões para reforma e ampliação, garantindo melhor acolhimento aos 2,5 mil pacientes atendidos mensalmente.

Desde a criação do curso de Medicina, o UniSALESIANO já investiu mais de R$ 9,2 milhões na Santa Casa, fortalecendo a estrutura hospitalar e promovendo atendimento humanizado aos pacientes do SUS.