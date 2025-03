Homem é capturado em Araçatuba por estupro de vulnerável

Um homem de 49 anos foi preso na noite de quarta-feira, 19, na rua Domingos Mungo, no bairro Jardim Casa Nova, em Araçatuba. Ele era procurado pela Justiça por crime de estupro de vulnerável.

De acordo com o boletim de ocorrência, a prisão foi realizada por uma equipe do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia).

Contra o homem havia um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal de Araçatuba. Ele foi condenado a uma pena de 27 anos e 15 dias de prisão em regime fechado por crimes relacionados a estupro de vulnerável.

Após a captura, ele foi levado ao Plantão Policial, onde foi apresentado ao delegado plantonista e teve o boletim de ocorrência registrado, permanecendo à disposição da Justiça.