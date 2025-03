Produtores enfrentam desafios na colheita de soja na região

Entre o final de 2024 e o início de 2025, os produtores da região de Araçatuba iniciaram a colheita da safra de soja. Entretanto, a alternância entre períodos de chuva e calor tem impactado negativamente a produtividade.

De acordo com Thomas Rocco, presidente do Siran (Sindicato Rural da Alta Noroeste), a irregularidade climática foi um dos principais obstáculos nesta safra. Ele destaca que chuvas não volumosas e fora do período ideal atrasaram o plantio, resultando em produtividade abaixo do esperado. "Em geral, a safra tem sido marcada por irregularidades. Faltaram chuvas volumosas e dentro do período certo, o que fez com que muitos produtores não colhessem o esperado por hectare", afirma.

Ele destaca que, dentro da mesma propriedade, há produtores colhendo entre 28 e 70 sacas por hectare, evidenciando a disparidade causada pelas condições climáticas adversas. "O atraso no plantio também foi um grande problema. Nossa janela histórica sempre foi entre 15 de outubro e 15 de novembro, mas neste ano, muitos só começaram a plantar no final de novembro e até dezembro, comprometendo o potencial produtivo da lavoura", explica Rocco.

Conab prevê recorde