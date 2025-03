PM apreende drogas e prende suspeito com apoio de cão farejador

Uma operação policial realizada na última terça-feira, 18, em General Salgado, resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão de um suspeito. A ação contou com o apoio da equipe do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) com cães.

De acordo com o que foi divulgado nessa quarta-feira, 19, durante a abordagem, o cão farejador Blade identificou a presença de drogas em uma residência já conhecida por envolvimento com o tráfico. No local, os policiais encontraram 19 pinos de cocaína, um simulacro de arma de fogo e R$ 530 em dinheiro.

O suspeito foi encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu à disposição da Justiça.