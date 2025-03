Região emite mais de 110 CipTEAs entre janeiro e fevereiro

Entre janeiro e fevereiro deste ano, a região de Araçatuba emitiu 111 CipTEA (Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista). No mesmo período, mais de 7,1 mil carteiras foram solicitadas em todo o estado.

Criada pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e da SGGD (Secretaria de Gestão e Governo Digital), o documento facilita a identificação de pessoas TEA e garante prioridade no atendimento em diversos serviços. Disponível em formato digital e físico, a carteira pode ser emitida de maneira prática, ampliando o acesso das famílias ao benefício.

O que é necessário para emitir a CipTEA?

A emissão da CipTEA pode ser realizada de forma digital, por meio do ciptea.sp.gov.br, desenvolvido pela Prodesp, ou presencialmente em uma das 245 unidades do Poupatempo espalhadas pelo Estado. Para solicitar o documento, é necessário apresentar o laudo médico que comprove o diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista e os documentos pessoais do responsável e do beneficiário. Quando aprovada, a carteira ficará disponível para download e impressão no conforto de casa.