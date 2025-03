Suspeito de agredir idoso até a morte é preso em Penápolis

Um homem foi preso na noite de terça-feira (18), em Penápolis (SP), suspeito de agredir um idoso de 72 anos com um cabo de vassoura após um desentendimento. As agressões ocorreram no dia 14 de março, e a vítima não resistiu aos ferimentos, falecendo dois dias depois.

O delegado Eugênio Pedro Bibiano, responsável pelo inquérito, solicitou a prisão preventiva do suspeito no mesmo dia em que a vítima faleceu, e a Justiça prontamente acatou o pedido. A Polícia Civil e a Polícia Militar efetuaram a prisão do homem na madrugada de quarta-feira (19), encaminhando-o à cadeia do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento começou quando José Sorroche Vieira se irritou com o suspeito, que acelerou uma motocicleta em sua direção, assustando-o. Após o incidente, o idoso seguiu até uma garagem de veículos no bairro Mário Sabino e sentou-se em uma cadeira na calçada.

O agressor abordou José e iniciou uma discussão, que culminou em agressões. O idoso foi atingido com um pedaço de pau e empurrado ao chão, sofrendo uma fratura no rosto e traumatismo craniano. Ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro, sendo posteriormente transferido para um hospital em Araçatuba devido à gravidade dos ferimentos, mas não resistiu.

Investigação

O delegado Eugênio Bibiano informou que o caso será reclassificado como lesão corporal seguida de morte. A investigação agora busca determinar se o crime foi cometido de forma dolosa, ou seja, se o agressor teve a intenção de causar o dano.

Além disso, o delegado destacou que o suspeito já possui várias passagens pela polícia, incluindo registros de lesão corporal, o que poderá influenciar no desenrolar do caso.