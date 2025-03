Birigui renova parceria para prevenção ao câncer do colo uterino

A prefeita de Birigui, Samanta Borini, assinou na terça-feira (18) a renovação da parceria com o Hospital de Amor de Barretos para prevenção e tratamento do câncer de colo do útero. O convênio, com duração de 12 meses, garante atendimento gratuito à população.

Participaram do ato o coordenador do programa no hospital, Marcelo Almeida; o secretário de Saúde, Roque Bomfim; a enfermeira Cláudia Monteiro Oliveira; e o secretário de Governo, Wilson Carlos Rodrigues Borini, que iniciou a parceria em 2009, quando era prefeito.

O exame de papanicolau, que detecta precocemente lesões precursoras do câncer, continua sendo coletado na rede pública e processado pelo Hospital de Amor, com resultados em até 60 dias. Mulheres com alterações são encaminhadas para exames adicionais e, se necessário, recebem tratamento no hospital.

Os exames são oferecidos de segunda a sexta-feira em todas as UBSs e no Ambulatório de Saúde da Mulher, mediante agendamento e apresentação do cartão do SUS e RG. O procedimento é indicado para mulheres sexualmente ativas entre 25 e 64 anos, sendo recomendado anualmente. Desde 2014, Birigui adota a coleta em meio líquido, método mais moderno na prevenção do câncer de colo do útero.

Março lilás

A Secretaria Municipal de Saúde retomou, neste mês de março, dentro das ações do “Março Lilás” os agendamentos para a coleta de exames preventivos dentro das indústrias, em Birigui. As indústrias interessadas na parceria devem entrar em contato pelo telefone (18) 3643-6233.