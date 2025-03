Cultura de Araçatuba lança projeto de leitura para as crianças

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realiza neste sábado, 22, a primeira edição do Tarde Encantada. Trata-se de um espaço dedicado à contação de histórias, que será realizado todo penúltimo sábado do mês, das 16h às 17h, na Biblioteca Municipal Rubens do Amaral.

Nesse primeiro encontro, a escritora e contadora Fernanda Colli apresenta "Nena num conto de fadas", a história de uma menina que descobre um universo onde a cultura caipira se mistura com a fantasia.

O Tarde Encantada é um dos três eventos da Secretaria de Cultura, junto com Sexta no Tom e o Domingo no Museu, que serão fixos mensais ao longo do ano, oferecendo à população uma programação diversificada e voltada para diferentes públicos.

Domigo no Museu