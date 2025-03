Prefeitura limpa Córrego Machadinho e faz apelo à população

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Sosp), realizou nesta quarta-feira, 19, a limpeza das margens do Córrego Machadinho. A ação, que faz parte do trabalho contínuo da secretaria, foi intensificada em razão da Semana da Água. Durante o serviço, foram retirados galhos e lixo doméstico descartados de forma irregular.

O Machadinho é um curso d’água totalmente urbano, nascendo na Travessa Walt Disney, nas Chácaras Califórnia, região sul da cidade, e desaguando no Ribeirão Baguaçu, dentro do Parque Ecológico Baguaçu (Peba). O trecho onde foram realizados os trabalhos de limpeza está localizado à margem da avenida Joaquim Pompeu de Toledo, entre as rotatórias da Avenida Brasília e Rua Baguaçu.

Apelo

O secretário de Obras, Constantino Vourlis, destacou a importância da ação e fez um apelo à população. “A preservação dos cursos d’água começa com atitudes simples, como o descarte correto de resíduos. O lixo jogado nas ruas ou diretamente nos córregos prejudica o meio ambiente e compromete a qualidade da água de nossa cidade”, afirmou.