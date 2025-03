Termina nesta 5ª prazo para pagamento da 1ª parcela do IPTU

A secretária Municipal de Fazenda, Cláudia Sato, lembra que os contribuintes podem optar em fazer pagamento único do valor total, também chamado de parcela única, com 10% de desconto, até 20 de abril.

Para os contribuintes que optarem por pagar o IPTU em mais de três parcelas, é importante saber que o valor mínimo por parcela é de R$ 70,76, com o limite máximo de divisão em até dez vezes do valor total, sem desconto.

Os contribuintes de Araçatuba que desejam parcelar o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025 têm até esta quinta-feira, 20, para quitar a primeira parcela. Há duas opções: em três vezes (20 de março, 20 de abril e 20 de maio), com desconto de 10%, ou em 10 vezes, neste caso, sem desconto.

“Além do desconto de 10% para pagamento único ou em três parcelas, a Prefeitura de Araçatuba beneficia os contribuintes que estão em dia com o IPTU. Todos que estão com os compromissos tributários quitados com o município até 21 de dezembro de 2024 têm o benefício de 5% de desconto no valor do imposto, menos na taxa de coleta de lixo”, explica a secretária.

Há opção de fazer o pagamento do IPTU pela internet, no site da Prefeitura de Araçatuba, tendo como referência para pesquisa o termo “IPTU”. Na página seguinte, o contribuinte deve inserir o número do código imobiliário (código do imóvel).