Ciclista morre após ser atingido por carro em rodovia de Birigui

Um homem de 62 anos perdeu a vida na noite de terça-feira, 18, após ser atropelado enquanto atravessava a rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), em Birigui.

A vítima, identificada como Cícero Alves dos Santos, estava em uma bicicleta quando foi atingida por um táxi de Araçatuba, no quilômetro 23,9 da via, próximo a Brejo Alegre. O motorista do veículo, um taxista de 68 anos, relatou que não conseguiu evitar a colisão.

O ajudante de pedreiro foi socorrido com múltiplas fraturas e levado ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos.