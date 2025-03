Novos contadores digitais serão instalados em Birigui

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Birigui dará início, nesta quarta-feira 19, à instalação de novos contadores digitais em importantes cruzamentos da cidade.

Os dispositivos serão implementados nos seguintes locais:

• avenida 9 de Julho com rua Waldemar Guidote;

• avenida 9 de Julho com rua Lino Tonsig;

• avenida 9 de Julho com rua Padre Geraldo Goseling;

• avenida João Cernach com rua Siqueira Campos.

Os semáforos com contadores regressivos trarão diversos benefícios para motoristas e pedestres. Entre as principais vantagens estão:

• informação precisa: permite que condutores e pedestres saibam exatamente o tempo restante para a troca de sinal, reduzindo a ansiedade e facilitando a tomada de decisão;

• redução de acidentes: a contagem regressiva evita freadas bruscas e arranques perigosos, promovendo maior segurança;

• melhoria na sinalização: o impacto visual positivo torna a orientação mais clara e intuitiva para todos os usuários da via;

• gestão eficiente do tráfego: a sincronização dos cruzamentos contribui para a fluidez do trânsito, minimizando congestionamentos;

• segurança para pedestres: o contador permite que os pedestres avaliem melhor o tempo disponível para atravessar, reduzindo riscos de acidentes.