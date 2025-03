Pedidos de recuperação judicial caem em Araçatuba e Birigui

Um levantamento do Observatório de Políticas Públicas da Fateb, em parceria com a "Plataforma Observatório Econômico", apontou uma queda nos pedidos de recuperação judicial e falência em Araçatuba e Birigui no ano passado, em comparação a 2023. A pesquisa, baseada em dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sugere um cenário de maior estabilidade no ambiente econômico regional.

A diminuição desses processos pode sinalizar uma melhora na capacidade de gestão financeira das empresas, refletindo um ambiente de negócios mais equilibrado. Em Araçatuba, os pedidos caíram 78%, passando de 32 em 2023 para apenas 7 em 2024. Já em Birigui, a redução foi de 68%, com processos caindo de 69 para 22 no mesmo período.

A tendência acompanha o cenário estadual, que também registrou queda no número total de processos de recuperação judicial e falência. No estado de São Paulo, a redução foi de 3,7%, passando de 9.528 casos em 2023 para 9.175 em 2024, reforçando a possibilidade de maior resiliência econômica.