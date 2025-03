Júri condena homem por duplo homicídio e porte de arma

Durante o julgamento, a defesa de Juliano alegou que ele agiu em legítima defesa, afirmando que uma das vítimas teria invadido seu quintal e o ameaçado. No entanto, a bancada de jurados decidiu pela condenação do réu, considerando-o culpado pelo duplo homicídio e pela posse de uma carabina calibre .44, além de 11 cartuchos do mesmo calibre.

Juliano Dyonas Pereira foi condenado a 31 anos de reclusão, em um júri popular realizado no Fórum de Birigui , nessa terça-feira, 18. O Ministério Público havia denunciado o réu por duplo homicídio, argumentando que o crime foi cometido por motivos torpes e fúteis, uma vez que a discussão entre Juliano e as vítimas, Mirlene Gonçalves e Robson Leandro Fioroto, surgiu em decorrência de som alto.

Os homicídios ocorreram em 9 de julho de 2022, quando Juliano chegou em casa por volta das 23h com o som automotivo em volume alto. Mirlene, a vítima, teria ido até seu quintal e o ofendido verbalmente. Após retornar para sua casa, Juliano se armou com a carabina devido ao medo de que ela estivesse buscando uma arma para lhe atacar. Ele disparou sete tiros contra o casal, atingindo Mirlene no rosto e Robson no tórax.

Juliano se entregou à polícia três dias após o crime, que pediu sua prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São José do Rio Preto.

Recursos

Juliano, que já estava preso desde a data do crime, não tem direito a aguardar o recurso em liberdade.