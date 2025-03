Prefeitura e CPFL oferecem troca gratuita de lâmpadas nesta 5ª

Os moradores de Birigui terão a oportunidade de trocar gratuitamente lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED nesta quinta-feira, 20. A iniciativa é promovida pela Prefeitura, em parceria com a CPFL Energia, e acontecerá na Praça Anna Nunes Garcia (conhecida como Parque do Povo), no bairro Patrimônio Silvares, a partir das 14h, enquanto durarem os estoques.

Cada consumidor poderá substituir até oito lâmpadas antigas por novas, de LED, garantindo maior economia de energia e contribuindo para a sustentabilidade. Para participar, é necessário apresentar uma conta de luz recente e um documento de identificação com foto.

Caso chova no dia da ação, o atendimento será transferido para a quadra da Escola Municipal "Professora Geni Leite da Silva", localizada na rua Maria Dolores Nunes, 365, Vila Silvares.