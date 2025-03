Técnico da AEA celebra classificação e projeta fase final da A4

Com uma arrancada decisiva na reta final, a Associação Esportiva Araçatuba garantiu matematicamente sua classificação para a fase final do Campeonato Paulista da Série A4. A vitória por 3 a 1 sobre o Taquaritinga, diante da torcida no Adhemar de Barros, em Araçatuba, consolidou a vaga e manteve vivo o sonho do acesso à Série A3, o que seria um marco na reconstrução do clube após quase cinco anos fora do futebol profissional.

Com sete vitórias em 14 partidas, aproveitamento de 57% e quatro jogos sem derrota, a equipe busca uma vitória na última rodada para obter vantagens na fase final. Para o técnico Wallace Lemos, em entrevista à Folha da Região, o momento não poderia ser melhor.

De acordo com ele, a classificação é resultado de muito trabalho e dedicação da comissão técnica, diretoria e atletas. “O time estava sem confiança, mas após alguns resultados positivos, encaixou e retomou o bom futebol”, destacou.