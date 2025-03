Caminhão com carga química tomba e interdita SP-300 em Promissão

Na manhã desta terça-feira (18), um grave acidente envolvendo um caminhão Scania/R560, que tracionava dois semi-reboques, ocorreu no km 461+900 metros da Rodovia SP-300, em Promissão.



O veículo perdeu o controle, colidiu e tombou no canteiro central, deixando o motorista em estado grave. Ele foi socorrido por uma unidade da Via Rondon e encaminhado ao hospital de Promissão.

O caminhão transportava nafta petroquímica, identificada pelo número ONU 1268, uma substância líquida inflamável. Com o impacto, houve vazamento do produto, gerando preocupação quanto aos riscos ambientais e à segurança na rodovia. Analistas ambientais da CETESB estiveram no local para avaliar a situação.

O veículo segue no local aguardando o transbordo da carga, processo essencial para que possa ser destombado. A rodovia permanece totalmente interditada no sentido leste, enquanto a faixa da esquerda no sentido oeste também está bloqueada. Motoristas que trafegam no sentido leste devem desviar pelo Posto de Combustível Quero-Quero, onde há sinalização orientando o tráfego.