Recapeamento da Zona Leste deve terminar até 31 de março

As obras de recapeamento de ruas da Zona Leste de Araçatuba estão avançando. O trabalho, que está sendo feito pela Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), já concluiu cinco dos 15 trechos inicialmente previstos.

No total, foram utilizadas 718,24 toneladas de massa asfáltica a quente na execução do projeto. A previsão é de que todas as obras sejam concluídas até o dia 31 de março.

A iniciativa, que teve início no último dia 11, contempla um total de 4,6 quilômetros de vias urbanas. O investimento aplicado é de R$ 1.558.747,49, beneficiando principalmente o bairro Água Branca, além de trechos no Pinheiros e Umuarama.