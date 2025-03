Araçatuba é escolhida como polo na Superliga da Melhor Idade

Araçatuba sediou e foi destaque no início da Superliga da Melhor Idade, no domingo, 16, organizada pela Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado (CBVA). A cidade foi escolhida como sede do Polo 2 entre os 10 espalhados pelo Estado de São Paulo.

A competição reuniu mais de 40 equipes, entre masculinas e femininas, com cerca de 350 atletas nas categorias 45+, 58+ e 68+ de cidades da região, incluindo Araçatuba, Birigui, Guararapes, Penápolis, Mirandópolis, Lavínia, Auriflama, Ilha Solteira, Santa Fé do Sul, Andradina e Três Lagoas (MS).

Os jogos foram realizados nos ginásios Plácido Rocha e Álvaro Giordano "Vavá". Araçatuba se destacou na competição, com equipes femininas nas três categorias. A equipe da categoria 68+ venceu Santa Fé do Sul no tie-break por 2x1, e superou a equipe de Andradina, na categoria 58+, no set desempate. Já a equipe da categoria 45+ venceu de virada contra Três Lagoas (MS), revertendo um placar de 10 a 4 para vencer por 2x0.