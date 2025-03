Dupla acusada de tentar matar irmãos vai a júri nesta quinta

O tribunal do Júri de Araçatuba realizará, nesta quinta-feira, 20, o julgamento de dois réus acusados de tentativa de homicídio, ocorrida em julho de 2015, no bairro Rosele. Os réus, Willian Spósito Borvolan e Douglas Crespo de Carvalho, estão presos aguardando a audiência, que está prevista para começar às 9h da manhã.

O caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público, a vítima teve um relacionamento amoroso com Michael Quesada da Silva, que não aceitava o fim do namoro. Em um ato de desespero, Michael foi à casa da ex-namorada e a ameaçou com um revólver, além de agredir a ex-sogra.

No dia seguinte, o irmão da ex-namorada tomou conhecimento das ameaças e foi até a casa de Michael, onde o atacou, causando sua morte a facadas.

Ação motivada por vingança