Cidade da região tem concurso público com salários de R$ 5 mil

A Prefeitura de Guzolândia, região de Araçatuba, abriu um processo seletivo para preencher 14 vagas em diversas áreas, além de formar cadastro de reserva. As oportunidades são para candidatos com ensino médio e superior, com salários que variam de R$ 1.518,00 a R$ 5.282,35. As cargas horárias vão de 20 a 40 horas semanais, dependendo do cargo.

Entre os cargos disponíveis estão Monitor de Transporte Escolar, Farmacêutico, Procurador Jurídico e Professores para diferentes áreas e cargas horárias. Os interessados devem acessar o edital para conferir os requisitos específicos de cada função e garantir a inscrição dentro do prazo estabelecido.

As inscrições estarão abertas entre os dias 13 e 17 de março de 2025, exclusivamente pelo site da Conscam. As taxas variam conforme o nível de escolaridade: R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 70 para os de nível superior. O pagamento da taxa é obrigatório para a efetivação da candidatura.