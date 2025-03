Polícia 'caça' homem que matou idoso a golpes de vassoura

O caso foi inicialmente registrado como lesão corporal, mas será reclassificado como lesão corporal seguida de morte. A polícia investiga se o crime foi cometido com intenção ou se o agressor assumiu o risco do resultado fatal. Testemunhas e familiares estão sendo ouvidos para esclarecer a motivação da agressão.

José Sorroche Vieira, 72 anos, morador de Penápolis , morreu após ser brutalmente agredido com um cabo de vassoura. Ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro da cidade, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para um hospital em Araçatuba , onde morreu. O sepultamento aconteceu nessa segunda-feira, 17, no cemitério municipal. A polícia "caça" o assassino.

O suspeito, que possui diversas passagens pela polícia por lesões corporais e outros delitos, fugiu após o crime e ainda não foi localizado. Equipes da polícia realizam buscas na região e avaliam solicitar sua prisão preventiva ou temporária. O caso segue sob investigação e novas diligências serão realizadas nos próximos dias.

A população pode colaborar com informações sobre o paradeiro do suspeito por meio do Disque Denúncia 181 ou no 190, da Polícia Militar. O anonimato é garantido, e qualquer detalhe pode ajudar na captura do suspeito.