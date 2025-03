Polícia prende segundo suspeito de duplo homicídio em Coroados

Policiais civis de Coroados e do 2º Distrito Policial de Birigui, sob a coordenação do delegado Nilton Aparecido Marinho, cumpriram na manhã desta segunda-feira (17) um mandado de busca e prisão contra o segundo suspeito do duplo homicídio ocorrido em Coroados, no dia 28 de novembro de 2024.

O mandado de prisão foi expedido em 7 de fevereiro pela 2ª Vara Criminal de Birigui. Desde então, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram diversas diligências para localizar o investigado. Durante as investigações, um policial de Coroados descobriu que o suspeito estava se relacionando com uma mulher em Birigui. A partir disso, passou a monitorar as redes sociais dela e identificou seu endereço.

As equipes foram até a residência, no bairro Jardim São Paulo. Inicialmente, a mulher negou a presença do suspeito, mas permitiu a entrada dos policiais, que o encontraram no local. Ele foi abordado e revistado, sem que nada ilícito fosse encontrado consigo. No entanto, durante busca no quarto onde estava, os agentes localizaram um revólver calibre .38 com seis munições intactas, escondido sob um travesseiro. A arma foi apreendida e será periciada para verificar se foi usada no crime.

O crime