Araçatuba irá construir nova célula de aterro sanitário

A Prefeitura de Araçatuba deu início ao primeiro passo para a construção de uma nova célula no aterro sanitário municipal, garantindo a continuidade da gestão de resíduos na cidade. Localizado no bairro Cafezópolis, o aterro recebe atualmente cerca de 180 toneladas de lixo por dia e está prestes a atingir sua capacidade máxima. Para evitar problemas futuros, a administração municipal iniciou o processo de ampliação da área destinada ao aterro.

A medida foi oficializada pelo Decreto 23.821/2025, publicado no Diário Oficial do Município em 14 de março. Serão desapropriados 10 hectares da Fazenda Água Boa, no bairro Água Branca, para a construção da nova célula do aterro, com um investimento aproximado de R$ 3 milhões. A licitação para a execução das obras será lançada até janeiro de 2026.

O prefeito Lucas Zanatta destacou a importância da iniciativa e seu impacto positivo para o futuro da cidade. “A ampliação do aterro é uma decisão estratégica para garantir um destino adequado aos resíduos de Araçatuba. Estamos planejando o futuro com soluções eficazes para a gestão de resíduos, sempre com foco na sustentabilidade ambiental. Esse primeiro passo reforça nosso compromisso com o crescimento sustentável da cidade”, explicou.