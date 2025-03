Descarte irregular dificulta combate à dengue em Penápolis

A equipe encheu uma carroceria de picape com os resíduos e reforçou o alerta sobre os riscos do descarte irregular. “Isso favorece a proliferação do mosquito da dengue”, destacou Marco Souza, da Vigilância Epidemiológica.

O que era para ser uma vistoria de rotina contra a dengue virou uma operação emergencial de limpeza. Na última sexta-feira (14), no bairro Sílvia Covas, agentes da Prefeitura de Penápolis encontraram uma área verde tomada por lixo e pneus, a apenas 50 metros de um ecoponto.

O Pronto-socorro foi reforçado, e as unidades de saúde do Eldorado e Planalto funcionam das 17h às 21h para atender casos da doença. Informações atualizadas podem ser acessadas no site da Prefeitura e redes sociais.

Vacina

A população conta ainda com a vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos contra a dengue, de forma gratuita. No entanto a procura pela comunidade é considerada baixa.

Trata-se de uma vacina considerada cara, que na rede particular pode ser encontrada em média entre R$400,00 e R$500,00 mas que está sendo oferecida gratuitamente na rede pública. Assim, pais e responsáveis devem aproveitar e levar as crianças e adolescentes para tomarem as duas doses recomendadas para 100% de eficácia.