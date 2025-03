GCM de Birigui prende dupla acusada de homicídio em rápida ação

Ao serem questionados, ambos confessaram o homicídio ocorrido no dia anterior e indicaram onde haviam escondido a arma do crime e o celular da vítima. O crime

Os guardas buscavam suspeitos e objetos furtados de uma churrascaria quando avistaram um homem em uma casa abandonada na Rua Bandeirantes, no bairro Jardim Sumaré. Ao notar a presença da GCM, ele tentou se esconder, mas foi contido. Outro homem que estava no local também foi abordado.

Charles Ribeiro, de 47 anos, foi morto na noite de domingo no bairro Vila Bandeirantes. Ele havia furtado um celular de um dos suspeitos e, ao tentar recuperá-lo armado com um facão, entrou em luta corporal com a dupla, que o golpeou fatalmente. Charles chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Os suspeitos foram levados ao Primeiro Distrito Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.