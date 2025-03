Aracanguá vai investir mais de R$ 1 mi em melhorias urbanas

Na última quinta-feira, dia 13, o prefeito de Santo Antônio do Aracanguá, Luiz Carlos dos Reis Nonato, assinou, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, um convênio no valor de mais de R$ 1 milhão com recursos do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID). A assinatura ocorreu na presença do governador Tarcísio de Freitas e de outras autoridades estaduais. O vice-prefeito Benedito Ismael Rodrigues também esteve presente na cerimônia.

A parceria prevê a liberação de cerca de R$ 850 mil do governo estadual, com uma contrapartida municipal de aproximadamente R$ 230 mil e será destinada a obras de calçamento de passeio, acessibilidade, cercamento e recuperação de áreas verdes nos bairros Vista Alegre e Santa Clara.

As melhorias são consideradas fundamentais para a infraestrutura dos bairros contemplados, promovendo mais segurança para pedestres, especialmente idosos e pessoas com mobilidade reduzida. O calçamento adequado e as ações de acessibilidade garantirão mais conforto no deslocamento, enquanto o cercamento e a recuperação das áreas verdes contribuirão para a preservação ambiental e para a valorização dos espaços públicos.