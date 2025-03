Ladrão usa facão para roubar adolescente em Araçatuba

Um adolescente de 15 anos procurou a Polícia Civil na manhã desse domingo, 16, para registrar um boletim de ocorrência de assalto.

Segundo informações fornecidas pelo garoto, por volta das 8h, ele estava pedalando sua bicicleta pela rua Wandenkolk. Ao chegar no cruzamento com a rua Guaianazes, foi abordado por um indivíduo que estava armado com um facão.

O criminoso colocou o facão em seu pescoço e anunciou o assalto, exigindo a bicicleta e o aparelho celular do adolescente. Após subtrair os objetos, o ladrão fugiu do local. O adolescente não sofreu ferimentos durante a ação.