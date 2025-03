Homem é preso por posse ilegal de arma de fogo usada para caça

A Polícia Militar Ambiental apreendeu, no domingo, 16, um rifle calibre .22 de posse ilegal durante uma ação em uma propriedade rural de Pereira Barreto. A operação ocorreu após denúncia anônima sobre caça e posse irregular de arma de fogo.

Ao chegar ao local, o proprietário negou possuir armamentos, mas os policiais notaram uma chapa metálica com marcas recentes de tiros. Questionado novamente, ele afirmou que seu sobrinho havia feito os disparos e levou a equipe até ele, que confirmou ter um rifle sem registro e o entregou à polícia.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Pereira Barreto, sendo autuado com base no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento. Após o pagamento de R$ 510 de fiança, ele foi liberado.