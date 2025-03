Polícia prende traficante em flagrante em Gastão Vidigal

Policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar do Interior prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Bela Vista, em Gastão Vidigal, nesse domingo, 16. A ação ocorreu após uma denúncia sobre a venda de entorpecentes em frente a um comércio.

Ao chegarem ao local, os policiais localizaram um indivíduo com as características informadas. Ao notar a aproximação da equipe, ele tentou se desfazer de um saco plástico, que foi recuperado e continha porções de maconha e crack.

Durante a abordagem, os agentes encontraram ainda quatro microtubos de cocaína, duas porções de crack e R$ 68 em dinheiro. Questionado, o suspeito admitiu o crime e revelou que armazenava mais drogas em sua residência.