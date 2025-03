Auxiliar administrativa é agredida com socos pelo namorado

Uma auxiliar administrativa de 29 anos foi agredida com socos no rosto na madrugada do último domingo, 16, em Penápolis. O autor do ataque é um pedreiro com quem a vítima mantém um relacionamento amoroso há quatro anos.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal estava em uma cervejaria quando a mulher encontrou um amigo da família, o que desencadeou uma discussão. Enquanto ela estava fora do veículo, onde o pedreiro a aguardava, a briga verbal começou. Após o desentendimento, o casal foi para a casa do pedreiro, onde as discussões continuaram.

A mulher decidiu voltar à cervejaria, mas o pedreiro a seguiu e iniciou outra discussão na via pública. Durante essa discussão, ele agrediu a vítima, desferindo socos em seu rosto, atingindo a boca e o olho. Após ser atingida, a mulher caiu no chão, mas conseguiu se levantar e tentou revidar.