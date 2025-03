Ao escolher a Ecologia Integral como tema, a Igreja no Brasil lança um apelo especial para que as pessoas louvem a Deus pela criação ao mesmo tempo em que realizam uma consciente peregrinação ecológica. Intenciona educar as pessoas a aprenderem a falar a linguagem da fraternidade e da beleza em seu relacionamento com o mundo criado.

Quaresma é tempo de revisão. E também de renovação. O tema e o lema da Campanha da Fraternidade proporcionam valiosas balizas para uma qualificada revisão coletiva. Como também para uma renovação com amplo alcance social. A Campanha da Fraternidade apresenta-se como formidável expressão de comunhão, conversão e partilha. Em suas três metas permanentes, como bem explicita o texto-base, a Campanha da Fraternidade visa despertar o espírito comunitário e cristão na busca do bem comum. Almeja ainda educar para uma existência em fraternidade.

Nunca é demais salientar que vive-se atualmente um decênio decisivo para o planeta. Se não acontecer uma consciente e consistente mudança de mentalidade é grave o risco de um colapso em dimensões planetárias. Sem a natureza o homem não sobrevive! Entende-se que ao falar de Ecologia Integral não se deve focar apenas a ecologia verde, ou seja, o cuidado da natureza, florestas e rios.

Lembra o texto-base que ao falar de Ecologia Integral, deve-se também incluir o cuidado com os meios que envolvem o convívio humano, os meios em que o ser humano vive, lar, cidade, ambientes de trabalho e lazer. Por obvia extensão, a reflexão deve incluir os modelos e as condições de vida e de sobrevivência em uma sociedade demasiadamente configurada por produção e consumo. Por conta da difusão e da penetração da mídia, se percebe o grave risco de ver instalada no mundo uma cultura única a abafar a riqueza das tradições autóctones.

Ao estabelecer como lema o texto bíblico que encerra a narrativa da criação, conforme registrada no primeiro capítulo do Gênese: “E Deus viu que tudo era muito bom”, a Campanha da Fraternidade conclama as pessoas de boa vontade a expressar gratidão e alegria pela natureza conforme saída das mãos do divino Criador.