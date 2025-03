Aposentados e o Imposto de Renda 

A declaração do Imposto de Renda é obrigatória para os beneficiários que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888,00 no ano passado. Isso inclui valores recebidos de aposentadorias e pensões pagas pelo INSS ou por órgãos públicos.

Para facilitar esse processo, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibilizou o informe de rendimentos para aposentados, pensionistas e demais beneficiários de auxílios pagos pela autarquia. Esse documento é essencial para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), que deve ser entregue entre 17 de março e 30 de maio, conforme estabelecido pela Receita Federal.

Com a aproximação do período de declaração do Imposto de Renda 2025, que começa na próxima segunda-feira, 17 de março, muitos contribuintes estão se preparando para organizar suas documentações.

Dos quase 41 milhões de benefícios pagos pelo instituto, cerca de 28,68 milhões (70,5%) dos beneficiários do INSS recebem o salário-mínimo, atualmente fixado em R$ 1.518. Caso essas pessoas não tenham outras fontes de renda, elas estão isentas da obrigação de declarar o Imposto de Renda.

No entanto, cerca de 12 milhões de beneficiários ganham acima do salário mínimo. Nesse caso, é necessário verificar se os ganhos totais anuais ultrapassam o limite anual de R$ 33.888 em rendimentos tributáveis.

Se esse valor for superado, a entrega da declaração se torna obrigatória. É importante lembrar que quem não entregar a declaração do Imposto de Renda dentro do prazo estabelecido será penalizado com uma multa mínima de R$ 165,74. Caso o beneficiário tenha imposto a pagar, a multa pode ser ainda maior, chegando a 20% do valor devido.