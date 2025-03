Bandeirante empata com o Sertãozinho e continua na A3

Com o empate, o Sertãozinho termina a primeira fase na quarta posição, somando 25 pontos, e enfrentará o Catanduva, que ficou em quinto lugar com 24 pontos, nas quartas de final.

Neste sábado 15, no Estádio Frederico Dalmaso, o Sertãozinho confirmou a sua posição na tabela ao empatar em 1 a 1 com o Bandeirante, na 15ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O resultado foi positivo para o time de Birigui , que garantiu a permanência na divisão.

O primeiro tempo começou agitado, com ambas as equipes partindo para o ataque desde os primeiros minutos. Logo aos quatro minutos, Luciano Oliveira fez uma grande jogada pela direita, avançou e, ao invadir a área, tocou para Paolo, que empurrou a bola para as redes, abrindo o placar para o Sertãozinho.

A reação do Bandeirante foi rápida. Aos oito minutos, após uma cobrança de falta levantada na área, Adiel subiu e cabeceou com precisão, empatando a partida.

Após o início frenético, o ritmo do jogo se acalmou, com as defesas ajustando suas linhas e dificultando as ações ofensivas. Assim, as equipes foram para o intervalo com o placar empatado em 1 a 1.

Pressão do Sertãozinho