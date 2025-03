Homem é capturado pela GCM por dívida de R$ 12 mil de pensão

Um homem de 25 anos, cuja identidade não foi revelada, foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal), nessa sexta-feira, 14, em Birigui, devido a uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 12 mil.

Durante patrulhamento preventivo na avenida das Rosas, os guardas avistaram o suspeito e decidiram abordá-lo. Após uma revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao consultar os dados do indivíduo no sistema Córtex, foi descoberto que ele possuía um mandado de prisão civil em aberto referente à dívida de pensão.

Diante da situação, o homem foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde foi apresentado ao delegado. Após o registro do boletim de ocorrência, ele permaneceu à disposição da Justiça.