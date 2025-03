PM é preso após disparo de arma atingir amigo em confraternização

Um policial militar de 47 anos foi preso na noite de sexta-feira, 14, após um disparo de arma de fogo atingir um fisioterapeuta em Araçatuba, durante uma confraternização após competições de jiu-jítsu em uma academia na cidade.

O incidente ocorreu em uma academia de lutas na avenida Paranapanema, onde o policial estava um revólver calibre .38, carregado com oito cartuchos. Durante o evento, um disparo acidental atingiu o braço esquerdo do fisioterapeuta, próximo ao ombro. No momento do disparo, a vítima estava posicionada para registrar uma foto.

Rapidamente, o fisioterapeuta foi socorrido por pessoas presentes, incluindo o próprio policial, que se desculpou e afirmou não ter a intenção de atingi-lo.

Polícia