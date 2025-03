Varejo de Araçatuba cresce 7% em 2024 e atinge recorde histórico

Segundo a Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista (PCCV), da FecomercioSP, cinco das nove atividades analisadas tiveram o maior faturamento já registrado: autopeças e acessórios, farmácias e perfumarias, materiais de construção, lojas de vestuário, tecidos e calçados, e supermercados.

O comércio varejista da Região de Araçatuba registrou um crescimento real de 7,1% em 2024, atingindo um faturamento recorde de R$ 21,4 bilhões. O resultado, o maior desde o início da série histórica em 2008, foi impulsionado pela geração de empregos formais e pelo aumento do poder de compra da população.

No recorte mensal, dezembro de 2024 também marcou um recorde, com faturamento de R$ 2 bilhões, crescimento de 5,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Preocupação em 2025

Apesar do desempenho positivo, o setor pode enfrentar desafios em 2025. A FecomercioSP prevê uma desaceleração devido ao cenário de inflação acima da meta e à alta da taxa Selic, fatores que já impactam a confiança dos consumidores e o acesso ao crédito.