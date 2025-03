Ladrão é preso pela Polícia Militar após roubo a supermercado

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de roubar um supermercado em Avanhandava, na tarde dessa sexta-feira, 14. O crime ocorreu quando o indivíduo, armado com uma faca, abordou um funcionário do estabelecimento e exigiu dinheiro do caixa, ameaçando: "Abre o caixa que ninguém morre."

Após serem acionados, os policiais localizaram o suspeito em uma praça da cidade, ainda com parte dos objetos furtados. Durante a abordagem, ele confessou o crime. A vítima reconheceu o autor e confirmou os detalhes da ação.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.