Polícia Militar prende quatro foragidos na região de Araçatuba

A Polícia Militar realizou, nesta semana, uma operação que resultou na prisão de quatro pessoas com mandados de captura na região de Araçatuba. As detenções ocorreram em diferentes municípios.

Em Araçatuba, a equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta) localizou um homem que havia fugido do sistema prisional e, em outra ação, prendeu um indivíduo com mandado de prisão civil em aberto.

Já em Birigui, um foragido com pendências judiciais também foi detido. No município de Lourdes, um homem foi capturado devido a dois mandados de prisão, um por descumprimento de decisão judicial e outro por ameaça.