Penápolis cria honraria para instituições e empresas centenárias

A Câmara Municipal de Penápolis aprovou, na segunda-feira (10), projeto do vereador Professor Bruno (PSD) que institui a concessão de honraria a instituições e empresas que completam um século de atividade na cidade. A iniciativa busca reconhecer e valorizar a história centenária dessas entidades. A primeira homenageada será a 1ª Igreja Batista de Penápolis, que completou 100 anos em 1º de março e receberá o Troféu Centenário em cerimônia no dia 4 de abril.

Desde 2002, a Câmara já concede a Medalha Centenária, criada por iniciativa do então vereador Zeca Monteiro, para homenagear moradores centenários da cidade.

Outras demandas foram apresentadas pelos vereadores. Júlio Caetano (PSD) solicitou à CPFL a instalação de braços e lâmpadas em sete postes na Rua José Pinto de Almeida, próximo à antiga Campezina, para melhorar a segurança no local. Altair Reis (PL) sugeriu ao Executivo a presença de um vigia permanente no Pronto Socorro Municipal, visando mais proteção a funcionários e pacientes. Já Faleiros Policial Ambiental (PL) indicou a instalação de um bebedouro de água gelada na sala central de materiais de esterilização da Santa Casa e do Pronto Socorro.