Campanha do Agasalho 2025 mobiliza parceiros em Araçatuba

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Araçatuba segue mobilizando a população, empresas e entidades na Campanha do Agasalho 2025. Com lançamento previsto para 2 de abril, a iniciativa já vem recebendo adesões.

Nesta semana, a Defesa Civil e os Legendários de Araçatuba visitaram o FSS para manifestar apoio e integrar a campanha. A presidente do Conselho Deliberativo Municipal do FSS, Priscila Zanatta, recebeu os representantes das duas entidades interessados em colaborar com a mobilização.

O coordenador da Defesa Civil, Eduardo Cardozo, e o coordenador dos Legendários, Guilherme Nava, reuniram-se, em momentos distintos, na sede do FSS, com Priscila e a presidente do Fundo, Lenice de Freitas Oliveira Santos.

Portas abertas

"Agradecemos, desde já, a iniciativa desses parceiros, que demonstram interesse em somar forças conosco nesta campanha. Contamos com todos para dedicar tempo e carinho às pessoas que mais precisam de nossa solidariedade ativa. Nossas portas seguem abertas para outros parceiros que queiram participar", destaca Priscila.

Com o tema "Aqueça o coração, aqueça a vida!", a Campanha do Agasalho 2025 busca arrecadar roupas e cobertores, novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação e limpos. Os itens serão destinados a cerca de 800 famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e em entidades assistenciais de Araçatuba.

Serviço

Organizações interessadas em contribuir como parceiras podem entrar em contato com o FSS de Araçatuba pelo telefone (18) 3607-6685 ou presencialmente na Rua Abramo Gon, 190, Bairro Nossa Senhora Aparecida.