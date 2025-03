Prefeitura lança campanha para participação popular no orçamento

A população de Araçatuba tem a oportunidade de contribuir com a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026-2029, da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026 e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026. A Prefeitura está convidando os cidadãos para participar da definição das prioridades da cidade para os próximos anos, por meio da elaboração desses importantes instrumentos de gestão do município.

Para participar, a Secretaria Municipal de Fazenda disponibilizou uma ferramenta digital para que os moradores façam sugestões nas diversas áreas da administração da cidade. Para isso, os interessados devem se cadastrar na Central de Atendimento Eletrônica da Prefeitura de Araçatuba e acessar o protocolo “Participação Popular - Planejamento 2026” e responder ao questionário proposto.

Ferramenta essencial

O Plano Plurianual (PPA) é uma ferramenta essencial de planejamento para os municípios brasileiros, estabelecendo diretrizes e prioridades para a gestão pública em um período de quatro anos. A iniciativa, assim, busca envolver a população no processo para definir as prioridades de investimento e desenvolvimento da cidade na elaboração do PPA e também da LDO e da LOA.