Homem que ateou fogo em colega de trabalho é condenado a 14 anos

O tribunal do júri de Birigui condenou um homem acusado de tentar matar um colega de trabalho ao incendiá-lo. O crime ocorreu em uma lanchonete na área central da cidade em junho de 2022. O julgamento foi realizado nessa quinta-feira, 13. A pena é de 14 anos de prisão.

Contexto do crime

O réu trabalhava como garçom nos finais de semana, enquanto a vítima era entregador. Na noite anterior ao crime, um cliente havia reclamado sobre a demora na entrega de um pedido de açaí, e o réu maltratou o cliente pelo telefone.

Ao receber uma chamada de atenção do proprietário, o clima entre ele e o entregador se tornou tenso. Quando o entregador voltou ao estabelecimento, houve uma discussão que resultou em agressões mútuas, com o entregador desferindo dois socos no réu. Em resposta, o réu ameaçou o entregador com um canivete.

O crime