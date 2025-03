Araçatuba quer contratar serviço para recolher animais soltos

O anúncio ocorre dois dias após um acidente envolvendo uma vaca solta em via pública, que resultou em ferimentos leves para uma motorista e na morte do animal.

Para evitar riscos à segurança no trânsito, a Prefeitura de Araçatuba deu início ao processo de contratação de uma empresa para realizar o recolhimento e acolhimento de animais de grande porte soltos nas vias da cidade. O procedimento, com dispensa de licitação e critério de menor preço, está previsto no Diário Oficial Eletrônico dessa quinta-feira, 13, e tem valor estimado em R$ 60 mil.

De acordo com a polícia, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência na rua dos Fundadores próximo à rotatória com a Avenida Waldir Felizola de Moraes.

No local, os agentes constataram que a motorista dirigia um HB20 branco em direção ao centro quando não percebeu a vaca atravessando a via, ocasionando o acidente. Com o impacto, o veículo rodou e colidiu com um HB20 sedan. Os airbags do carro branco foram acionados, e a condutora sofreu ferimentos leves no rosto.

Empresas interessadas no serviço podem enviar suas propostas até a próxima terça-feira, 18, pelo site da Prefeitura.