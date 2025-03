Câmara vota proposta para redes subterrâneas na próxima sessão

A proposta, de autoria do vereador Arlindo Araújo, busca melhorar a organização urbana, reduzir riscos de acidentes e eliminar a poluição visual causada pelos cabos aéreos. O projeto já foi aprovado em primeira discussão e volta ao plenário para decisão final.

Empresários do setor da construção civil se reuniram nesta semana na Câmara, para manifestar oposição ao projeto que exige a instalação de redes subterrâneas na cidade. A proposta de emenda já passou pela primeira votação no dia 5 deste mês, sendo aprovada por 11 votos a 4.

A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na próxima segunda-feira, 17, às 19h, a 7ª Sessão Ordinária do ano. Entre os destaques da pauta, os vereadores votarão, em segunda discussão, uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município que exige a instalação subterrânea de redes elétricas, de telefonia e TV por assinatura em novos loteamentos e conjuntos habitacionais.

Outro ponto relevante é a votação do projeto de lei do vereador Ícaro Morales, que propõe o reconhecimento da Associação Atamor como entidade de utilidade pública. Além disso, a vereadora Edna Flor apresentará duas propostas de alteração em leis municipais, uma delas relacionada ao Fundo Pró-Esporte Amador.

Os vereadores também votarão a criação de uma comissão especial para buscar recursos estaduais e federais para o custeio do Hospital Neurológico Ritinha Prates. A iniciativa conta com o apoio dos vereadores Edna Flor, Rodrigo Atayde e Carlinhos do Terceiro.

Antes do início das votações, farão uso da palavra os vereadores João Moreira, João Pedro Pugina, Dr. Luciano Perdigão e Luís Boatto.